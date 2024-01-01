Время вернуться
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Время вернуться
8.62024, Время вернуться
Военный, Драма110 мин18+
Партизаны подготавливают почву для наступления Красной армии, давшее начало знаменитой операции «Багратион». Военная драма по реальной истории

Время вернуться (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Партизаны подготавливают почву для наступления Красной армии близ Орши. Основанный на реальных событиях фильм «Время вернуться» — история о начале знаменитой операции «Багратион», которая привела к освобождению Белорусской ССР.

1944 год. Предчувствующие скорое поражение немецкие солдаты и примкнувшие к ним полицаи лютуют на захваченных белорусских территориях. Им противостоит группа партизанов с бесстрашным руководителем Иваном Райковым. Именно на них приехали охотиться члены ягдкоманды, получившей приказ пресечь партизанские вылазки. Но загнанный в болота отряд Райкова находит путь в тыл врага, о чем сообщает в московский штаб. Теперь на обычных партизан ложится тяжелая задача — подготовить масштабный удар по немцам.

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Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

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