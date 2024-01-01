Время вернуться (фильм, 2024) смотреть онлайн

Партизаны подготавливают почву для наступления Красной армии близ Орши. Основанный на реальных событиях фильм «Время вернуться» — история о начале знаменитой операции «Багратион», которая привела к освобождени�ю Белорусской ССР.



1944 год. Предчувствующие скорое поражение немецкие солдаты и примкнувшие к ним полицаи лютуют на захваченных белорусских территориях. Им противостоит группа партизанов с бесстрашным руководителем Иваном Райковым. Именно на них приехали охотиться члены ягдкоманды, получившей приказ пресечь партизанские вылазки. Но загнанный в болота отряд Райкова находит путь в тыл врага, о чем сообщает в московский штаб. Теперь на обычных партизан ложится тяжелая задача — подготовить масштабный удар по немцам.



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