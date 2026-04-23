823-й километр (фильм, 2023) смотреть онлайн

Признанный писатель возвращается на родину после смертельного диагноза. Драма «823-й километр» — фильм о связи поколений по мотивам рассказов татарского писателя Амирхана Еники.



Ришат — знаменитый писатель и нобелевский лауреат, постоянно живущий в Европе. Он смертельно болен, и мысли о Родине не покидают его даже на чужбине. Чтобы в последний раз вернуться к корням, Ришат отправляется домой, где живет его сын, кинорежиссер Амир. Именно там, на 823-м километре, сходятся судьбы людей из прошлого и настоящего, объединенных общим происхождением.



Смогут ли отец и сын отбросить разногласия, вы узнаете из фильма «823-й километр» (2023), который можно смотреть на Wink.

