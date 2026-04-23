823-й километр
Wink
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823-й километр
5.92023, 823-й километр
Драма, Военный73 мин18+

823-й километр (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Признанный писатель возвращается на родину после смертельного диагноза. Драма «823-й километр» — фильм о связи поколений по мотивам рассказов татарского писателя Амирхана Еники.

Ришат — знаменитый писатель и нобелевский лауреат, постоянно живущий в Европе. Он смертельно болен, и мысли о Родине не покидают его даже на чужбине. Чтобы в последний раз вернуться к корням, Ришат отправляется домой, где живет его сын, кинорежиссер Амир. Именно там, на 823-м километре, сходятся судьбы людей из прошлого и настоящего, объединенных общим происхождением.

Смогут ли отец и сын отбросить разногласия, вы узнаете из фильма «823-й километр» (2023), который можно смотреть на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.6 КиноПоиск