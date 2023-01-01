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Фильмы и сериалы в жанре Мелодрамы

Фильмы и сериалы в жанре Мелодрамы

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Парни с тату. Прямо в сердце 2025
8.5

Парни с тату. Прямо в сердце

2025, 89 мин
Постер к фильму Охотница за временем 2024
5.6

Охотница за временем

2024, 87 мин
Постер к фильму Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки 2025
8.5

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки

2025, 123 мин
Постер к фильму P.S. Верю в любовь 2023
8.0

P.S. Верю в любовь

2023, 98 мин
Постер к фильму Мой сосед — монстр 2024
7.2

Мой сосед — монстр

2024, 99 мин
Постер к фильму Все время на свете 2024
5.7

Все время на свете

2024, 59 мин
Постер к фильму Роскошные проблемы 2022
6.6

Роскошные проблемы

2022, 94 мин
Постер к фильму Великий фокусник 2011
8.0

Великий фокусник

2011, 123 мин
Постер к фильму Месть 2023
7.4

Месть

2023, 103 мин
Постер к фильму Юрка 2024
8.1

Юрка

2024, 82 мин
Постер к фильму Анора 2024
6.5

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Рождественский переполох 2024
7.2

Рождественский переполох

2024, 100 мин
Постер к фильму Рождественское приключение 2023
7.0

Рождественское приключение

2023, 82 мин
Постер к фильму Горец 3: Последнее измерение 1995
8.6

Горец 3: Последнее измерение

1995, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рождественский дом 2024
7.9

Рождественский дом

2024, 75 мин
Постер к фильму Время есть! 2024
6.0

Время есть!

2024, 74 мин
Постер к фильму Принц из рая 2. Королевское предложение 2024
8.1

Принц из рая 2. Королевское предложение

2024, 81 мин
Постер к фильму Экстаз 2023
7.4

Экстаз

2023, 115 мин
Постер к фильму Он и она 2024
7.5

Он и она

2024, 85 мин
Постер к фильму Розали 2023
8.4

Розали

2023, 98 мин
Постер к фильму Бакстер 2005
8.7

Бакстер

2005, 86 мин
Постер к фильму Снять проклятие 2023
8.1

Снять проклятие

2023, 103 мин
Постер к фильму Поклонение 2019
6.5

Поклонение

2019, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Случайность и догадка 2021
7.4

Случайность и догадка

2021, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мариус 1931
8.8

Мариус

1931, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Роман с кукушкой 2021
8.1

Роман с кукушкой

2021, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Прилив сил 1937

Прилив сил

1937, 131 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последний стрим 2020
8.5

Последний стрим

2020, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Апачи-Джанкшен 2021
7.9

Апачи-Джанкшен

2021, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чудесный призрак 2018
9.0

Чудесный призрак

2018, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мертвые не причиняют боли 2023
8.0

Мертвые не причиняют боли

2023, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Что мы говорим, что мы делаем 2020
7.8

Что мы говорим, что мы делаем

2020, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь, любовь, любовь 2020
7.7

Любовь, любовь, любовь

2020, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Финальный аккорд 2021
6.7

Финальный аккорд

2021, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Плакса. Фильм о фильме 2024
9.2

Плакса. Фильм о фильме

2024, 47 мин
Постер к фильму 2046 2004
6.4

2046

2004, 123 мин
Постер к фильму Падшие ангелы 1995
7.0

Падшие ангелы

1995, 94 мин
Постер к фильму Грани будущего 2023
6.0

Грани будущего

2023, 93 мин
Постер к фильму А теперь, дамы и господа… 2002
8.0

А теперь, дамы и господа…

2002, 123 мин
Бесплатно
Постер к фильму Повесть о любви и тьме 2015
8.0

Повесть о любви и тьме

2015, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фримонт. Американская мечта 2023
6.3

Фримонт. Американская мечта

2023, 88 мин
Постер к фильму Мудрость крокодилов 1998
7.9

Мудрость крокодилов

1998, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хороший парень Джонни 2010
7.9

Хороший парень Джонни

2010, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свидание в Париже 2022
7.4

Свидание в Париже

2022, 87 мин
Постер к фильму Йогнутая семейка 2024
7.0

Йогнутая семейка

2024, 87 мин
Постер к фильму Моя соседка — призрак 2024
8.7

Моя соседка — призрак

2024, 96 мин
Постер к фильму Как женить красавчика 2020
8.5

Как женить красавчика

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайна империи 2003
7.0

Тайна империи

2003, 95 мин
Бесплатно