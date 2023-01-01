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Фильмы драмы
Приложение
2022, 88 мин
6.7
Времена года
2023, 96 мин
6.5
Крик в тишине
2024, 115 мин
8.5
Центурион: Танцующий жеребец
2023, 93 мин
9.0
Гампи. Собачья жизнь
2024, 82 мин
6.8
Партенопа
2024, 121 мин
8.2
Хочу сейчас
2024, 112 мин
7.6
Птица
2024, 113 мин
7.7
Отравленная любовь
2024, 88 мин
8.1
Конклав
2024, 115 мин
7.3
Мать и сын
2022, 112 мин
8.0
Моя банда
2022, 114 мин
6.8
Воплощение
2024, 126 мин
7.5
Борец. Кажымукан - чемпион мира
2024, 82 мин
7.7
Криминальный шеф
2023, 97 мин
7.6
День недели — любой
2024, 77 мин
7.8
Любовь глазами Дальвы
2022, 84 мин
6.2
Мошенник
2023, 87 мин
8.6
Красные башмачки: Новая глава
2023, 111 мин
9.2
Небесная команда
2021, 87 мин
8.2
В потоке трех стихий
2024, 81 мин
Королев
2007, 115 мин
5.7
Последнее замыкание. Конец света
2023, 85 мин
8.7
Коломбиана (в переводе Гоблина)
2011, 103 мин
6.8
До свидания, мама
2014, 98 мин
Бесплатно
5.6
Три лица
2018, 96 мин
8.3
Дети перемен. Фильм о фильме
2024, 34 мин
6.0
Персона
2024, 84 мин
6.3
Миссия: Спасение
2024, 89 мин
7.8
Нечего терять
2023, 107 мин
6.7
Форсаж. Полный вперед!
2024, 84 мин
6.5
Двуличный
2023, 75 мин
8.7
В плену стихии
2024, 94 мин
7.7
Рождественское желание Чарли
2020, 94 мин
5.6
День до
2016, 88 мин
7.3
Альтернативный выбор
2024, 65 мин
8.4
Фло
2023, 131 мин
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
7.4
Соло
2024, 89 мин
9.5
Ма Ма
2015, 117 мин
Бесплатно
7.3
Забытые убийства
2023, 88 мин
7.7
Я — Элвис, ты — Мэрилин
1998, 92 мин
Бесплатно
8.3
Эхо Донована
2011, 90 мин
Бесплатно
7.4
Эмануэль и правда о рыбах
2013, 91 мин
Бесплатно
7.5
Идеальное преступление
2023, 97 мин
7.4
Ошибка времени. Мультивселенная
2024, 84 мин
8.7
Главная гонка
2023, 104 мин
8.2
Декодер. Игра гения
2024, 115 мин