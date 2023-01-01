Фильмы драмы

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Постер к фильму Приложение 2022

Приложение

2022, 88 мин
Постер к фильму Времена года 2023
6.7

Времена года

2023, 96 мин
Постер к фильму Крик в тишине 2024
6.5

Крик в тишине

2024, 115 мин
Постер к фильму Центурион: Танцующий жеребец 2023
8.5

Центурион: Танцующий жеребец

2023, 93 мин
Постер к фильму Гампи. Собачья жизнь 2024
9.0

Гампи. Собачья жизнь

2024, 82 мин
Постер к фильму Партенопа 2024
6.8

Партенопа

2024, 121 мин
Постер к фильму Хочу сейчас 2024
8.2

Хочу сейчас

2024, 112 мин
Постер к фильму Птица 2024
7.6

Птица

2024, 113 мин
Постер к фильму Отравленная любовь 2024
7.7

Отравленная любовь

2024, 88 мин
Постер к фильму Конклав 2024
8.1

Конклав

2024, 115 мин
Постер к фильму Мать и сын 2022
7.3

Мать и сын

2022, 112 мин
Постер к фильму Моя банда 2022
8.0

Моя банда

2022, 114 мин
Постер к фильму Воплощение 2024
6.8

Воплощение

2024, 126 мин
Постер к фильму Борец. Кажымукан - чемпион мира 2024
7.5

Борец. Кажымукан - чемпион мира

2024, 82 мин
П�остер к фильму Криминальный шеф 2023
7.7

Криминальный шеф

2023, 97 мин
Постер к фильму День недели — любой 2024
7.6

День недели — любой

2024, 77 мин
Постер к фильму Любовь глазами Дальвы 2022
7.8

Любовь глазами Дальвы

2022, 84 мин
Постер к фильму Мошенник 2023
6.2

Мошенник

2023, 87 мин
Постер к фильму Красные башмачки: Новая глава 2023
8.6

Красные башмачки: Новая глава

2023, 111 мин
Постер к фильму Небесная команда 2021
9.2

Небесная команда

2021, 87 мин
Постер к фильму В потоке трех стихий 2024
8.2

В потоке трех стихий

2024, 81 мин
Постер к фильму Королев 2007

Королев

2007, 115 мин
Постер к фильму Последнее замыкание. Конец света 2023
5.7

Последнее замыкание. Конец света

2023, 85 мин
Постер к фильму Коломбиана (в переводе Гоблина) 2011
8.7

Коломбиана (в переводе Гоблина)

2011, 103 мин
Постер к фильму До свидания, мама 2014
6.8

До свидания, мама

2014, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три лица 2018
5.6

Три лица

2018, 96 мин
Постер к фильму Дети перемен. Фильм о фильме 2024
8.3

Дети перемен. Фильм о фильме

2024, 34 мин
Постер к фильму Персона 2024
6.0

Персона

2024, 84 мин
Постер к фильму Миссия: Спасение 2024
6.3

Миссия: Спасение

2024, 89 мин
Постер к фильму Нечего терять 2023
7.8

Нечего терять

2023, 107 мин
Постер к фильму Форсаж. Полный вперед! 2024
6.7

Форсаж. Полный вперед!

2024, 84 мин
Постер к фильму Двуличный 2023
6.5

Двуличный

2023, 75 мин
Постер к фильму В плену стихии 2024
8.7

В плену стихии

2024, 94 мин
Постер к фильму Рождественское желание Чарли 2020
7.7

Рождественское желание Чарли

2020, 94 мин
Постер к фильму День до 2016
5.6

День до

2016, 88 мин
Постер к фильму Альтернативный выбор 2024
7.3

Альтернативный выбор

2024, 65 мин
Постер к фильму Фло 2023
8.4

Фло

2023, 131 мин
Постер к фильму Пришелец 2024
7.4

Пришелец

2024, 73 мин
Постер к фильму Соло 2024
7.4

Соло

2024, 89 мин
Постер к фильму Ма Ма 2015
9.5

Ма Ма

2015, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Забытые убийства 2023
7.3

Забытые убийства

2023, 88 мин
Постер к фильму Я — Элвис, ты — Мэрилин 1998
7.7

Я — Элвис, ты — Мэрилин

1998, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эхо Донована 2011
8.3

Эхо Донована

2011, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Эмануэль и правда о рыбах 2013
7.4

Эмануэль и правда о рыбах

2013, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Идеальное преступление 2023
7.5

Идеальное преступление

2023, 97 мин
Постер к фильму Ошибка времени. Мультивселенная 2024
7.4

Ошибка времени. Мультивселенная

2024, 84 мин
Постер к фильму Главная гонка 2023
8.7

Главная гонка

2023, 104 мин
Постер к фильму Декодер. Игра гения 2024
8.2

Декодер. Игра гения

2024, 115 мин