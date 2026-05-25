Фильм Хранитель камфорного дерева
2025, Kusunoki no Bannin
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме
Жизнь Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего камфорного дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb