Жизнь Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего камфорного дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи.

