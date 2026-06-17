Двое наемников попадают в жестокую игру, организованную человеком, жизнь которого они разрушили пять лет назад. Фильм «Кровь за кровь» — остросюжетный боевик из Турции о расплате за прошлое.



Пойраз работает на своего старшего брата Бахтияра, видного авторитета в криминальном мире, и мечтает выйти из бизнеса. Однажды поле очередной ссоры с Бахтияром, Пойраз и его возлюбленная попадают в засаду к наемникам, стремящимся положить конец их семейному делу. Кажется, что задание закончилась успешно, однако через пять лет неизвестные террористы берут в плен двоих солдат, участвовавших в той операции. Ими командует чудом выживший Пойраз, который задумал изощренно отомстить за смерть близких.



Какие испытания он подготовил для наемников, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Кровь за кровь» в онлайн-кинотеатре Wink.

