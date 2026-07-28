Wink
Умит Дегирменджи
Умит Дегирменджи

Умит Дегирменджи

Ümit Degirmenci

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Рост
188 см

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер