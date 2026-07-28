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Wink
Умит Дегирменджи
Умит Дегирменджи
Ümit Degirmenci
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Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Рост
188 см
Фильмография
Все
Режиссёр
Сценарист
Продюсер
Режиссёр
Кровь за кровь
2025
, 90 мин
Сценарист
Кровь за кровь
2025
, 90 мин
Продюсер
Кровь за кровь
2025
, 90 мин