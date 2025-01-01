Фильм Звук падения

Альма, Эрика, Ангелика и Нелли — четыре женщины из разных эпох, начиная с времён Первой мировой войны и заканчивая нашими днями. Каждая из них провела детство или юность в одном и том же поместье в Альтмарке. Исследуя собственное настоящее, они постепенно обнаруживают следы прошлого и открывают загадки, которые объединяют их судьбы.



