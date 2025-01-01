Звук падения
Wink
Фильмы
Звук падения

Фильм Звук падения

2025, In die Sonne schauen
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Альма, Эрика, Ангелика и Нелли — четыре женщины из разных эпох, начиная с времён Первой мировой войны и заканчивая нашими днями. Каждая из них провела детство или юность в одном и том же поместье в Альтмарке. Исследуя собственное настоящее, они постепенно обнаруживают следы прошлого и открывают загадки, которые объединяют их судьбы.

Звук падения покупка билетов в кино онлайн

Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звук падения»