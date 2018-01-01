Wink
Фильмы
Звук падения
Актёры и съёмочная группа фильма «Звук падения»

Режиссёры

Маша Шилински

Mascha Schilinski
Режиссёр

Актёры

Лена Урцендовски

Lena Urzendowsky
АктрисаAngelika
Сюзанна Вуэст

Susanne Wuest
АктрисаEmma
Луизе Хейер

Luise Heyer
АктрисаChrista
Лаэни Гайзелер

Laeni Geiseler
АктрисаLenka
Леа Дринда

Lea Drinda
АктрисаErika
Годе Бенедикс

Gode Benedix
АктёрMax
Барбел Шварц

Bärbel Schwarz
АктрисаBerta
Люка Призор

Lucas Prisor
АктёрHannes

Сценаристы

Маша Шилински

Mascha Schilinski
Сценарист
Луиз Питер

Louise Peter
Сценарист

Продюсеры

Буркхард Альтофф

Burkhard Althoff
Продюсер
Лукас Шмидт

Lucas Schmidt
Продюсер

Художники

Косима Велленцер

Cosima Vellenzer
Художница

Монтажёры

Билли Минд

Billie Mind
Монтажёр

Композиторы

Айке Хосенфельд

Eike Hosenfeld
Композитор
Михаэль Фидлер

Michael Fiedler
Композитор