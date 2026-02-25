Знаменитая актриса Кручинина милостиво соглашается гастролировать в городе, с которым у нее связаны тяжелые воспоминания, и находит там сына, оставленного ею в силу обстоятельств много лет назад.



Стал он озлобленным от тяжелого детства, юношества и молодости незначительным и пьющим, как и все, актером в местном провинциальном театре.

