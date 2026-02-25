Без вины виноватые (фильм, 1945) смотреть онлайн
9.61945, Без вины виноватые
Драма92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Знаменитая актриса Кручинина милостиво соглашается гастролировать в городе, с которым у нее связаны тяжелые воспоминания, и находит там сына, оставленного ею в силу обстоятельств много лет назад.
Стал он озлобленным от тяжелого детства, юношества и молодости незначительным и пьющим, как и все, актером в местном провинциальном театре.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Петров
- АТАктриса
Алла
Тарасова
- ВСАктёр
Виктор
Станицын
- БЛАктёр
Борис
Ливанов
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- ВДАктёр
Владимир
Дружников
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ПМАктёр
Павел
Массальский
- СХАктриса
София
Халютина
- НКАктёр
Николай
Коновалов
- БШАктёр
Борис
Шухмин
- СГАктриса
Софья
Гаррель
- ВУАктёр
Владимир
Уральский
- ВПСценарист
Владимир
Петров
- АОСценарист
Александр
Островский
- КММонтажёр
Клавдия
Москвина
- НККомпозитор
Николай
Крюков