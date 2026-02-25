Без вины виноватые
Wink
Фильмы
Без вины виноватые

Без вины виноватые (фильм, 1945) смотреть онлайн

9.61945, Без вины виноватые
Драма92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Знаменитая актриса Кручинина милостиво соглашается гастролировать в городе, с которым у нее связаны тяжелые воспоминания, и находит там сына, оставленного ею в силу обстоятельств много лет назад.

Стал он озлобленным от тяжелого детства, юношества и молодости незначительным и пьющим, как и все, актером в местном провинциальном театре.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без вины виноватые»