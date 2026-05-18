Курочка. Пух и прах
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Курочка. Пух и прах

Фильм Курочка. Пух и прах

2025, Kota
Драма, Семейный18+
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О фильме

Совершив решительный побег с птицефермы, курица находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, столкнётся с жёсткой иерархией двора и будет бороться за свои яйца.

Страна
Германия, Греция, Венгрия
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb