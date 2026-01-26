Молчаливый друг
Wink
Фильмы
Молчаливый друг

Фильм Молчаливый друг

2025, Stille Freundin
Исторический18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

В 1908 году в Марбургский университет поступает первая студентка, в 1972 году застенчивый студент безнадежно влюбляется в однокурсницу, а в 2020 году гонконгский нейробиолог не может покинуть кампус из-за пандемии. Действие фильма разворачивается в ботаническом саду и охватывает три эпохи. Их объединяет один безмолвный свидетель — величественное дерево гинкго билоба.

Страна
Германия, Венгрия, Франция, Китай
Жанр
Исторический
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb