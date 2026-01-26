Фильм Молчаливый друг
2025, Stille Freundin
Исторический18+
О фильме
В 1908 году в Марбургский университет поступает первая студентка, в 1972 году застенчивый студент безнадежно влюбляется в однокурсницу, а в 2020 году гонконгский нейробиолог не может покинуть кампус из-за пандемии. Действие фильма разворачивается в ботаническом саду и охватывает три эпохи. Их объединяет один безмолвный свидетель — величественное дерево гинкго билоба.
СтранаГермания, Венгрия, Франция, Китай
ЖанрИсторический
КачествоFull HD
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb