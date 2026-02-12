Вердикт (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Разочарованный в правосудии пристав захватывает зал суда, где идет слушание по делу об убийстве его жены. Напряженный триллер «Вердикт» — фильм о борьбе за справедливость любыми способами.
Судебный пристав Рака раз за разом наблюдает, как преступники избегали наказания благодаря деньгам, связям и хитрости адвокатов. Однажды после сложного рабочего дня Рака отправляется отмечать радостное событие: его беременная жена Нина сдала прокурорские экзамены. Но случается страшное — Нину жестоко убивает Дика, сын крупного магната. Раке удается арестовать убийцу, однако вскоре выясняется, что в суде того будет защищать хитроумный адвокат Тимо. Не веря в силу правосудия, Рака врывается в зал суда с оружием, намереваясь во что бы то ни стало добиться обвинительного приговора.
Как пройдет это заседание, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Вердикт»
Рейтинг
- ЛЧРежиссёр
Ли
Чхан-хи
- РРАктёр
Реза
Рахадиан
- РДАктёр
Рио
Деванто
- ЭЭАктёр
Эланг
Эль Гибран
- НААктриса
Никен
Анжани
- ТААктёр
Тубагус
Али
- ДААктёр
Димас
Адитья
- ВААктриса
Вонни
Анграини
- КСАктриса
Карина
Салим
- ЭМАктёр
Эдувард
Маналу
- РНАктёр
Ранга
Наттра
- АФАктёр
Адам
Фаррел
- ЮХСценарист
Юн
Хён-хо
- ЛЧСценарист
Ли
Чхан-хи
- ОДСценарист
О
Джи-ён
- КДПродюсер
Ким
Дон-ук
- ЧЧПродюсер
Чан
Чхоль-су
- КУМонтажёр
Ким
У-иль