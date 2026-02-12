Вердикт (фильм, 2025) смотреть онлайн

Вердикт
2025, Keadilan
Боевик, Триллер100 мин18+

Контент станет доступным 12.03.2026

О фильме

Разочарованный в правосудии пристав захватывает зал суда, где идет слушание по делу об убийстве его жены. Напряженный триллер «Вердикт» — фильм о борьбе за справедливость любыми способами.

Судебный пристав Рака раз за разом наблюдает, как преступники избегали наказания благодаря деньгам, связям и хитрости адвокатов. Однажды после сложного рабочего дня Рака отправляется отмечать радостное событие: его беременная жена Нина сдала прокурорские экзамены. Но случается страшное — Нину жестоко убивает Дика, сын крупного магната. Раке удается арестовать убийцу, однако вскоре выясняется, что в суде того будет защищать хитроумный адвокат Тимо. Не веря в силу правосудия, Рака врывается в зал суда с оружием, намереваясь во что бы то ни стало добиться обвинительного приговора.

Страна
Индонезия, Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг