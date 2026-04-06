Любимая ученица Вивальди (фильм, 2025) смотреть онлайн

Великий композитор, который еще не обрел известность, обнаруживает скрипачку выдающегося таланта среди воспитанниц венецианского приюта. Фильм «Любимая ученица Вивальди» — вдохновляющая историческая драма о силе искусства.



Девушка по имени Чечилия играет в оркестре христианского приюта и музыкальной школы Оспедале-делла-Пьета. Она обожает музыку и виртуозно владеет скрипкой, но будущее для нее уже определено: обеспеченный солдат по имени Санфермо обещает заведению щедрое вознаграждение за то, что Чечилия станет его невестой. А замужние женщины, как известно, не играют музыку на публике. Тем временем приют приглашает нового учителя — Антонио Вивальди, который переживает не лучшие времена. Композитор сразу замечает в Чечилии незаурядный талант и делает ее центральной частью оркестра.



Смогут ли они вместе противостоять несправедливости общества, расскажет «Любимая ученица Вивальди» (2025). Историческую драму вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

