Любимая ученица Вивальди
Wink
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Любимая ученица Вивальди
8.92025, Primavera
Драма, Биография110 мин18+

Любимая ученица Вивальди (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Великий композитор, который еще не обрел известность, обнаруживает скрипачку выдающегося таланта среди воспитанниц венецианского приюта. Фильм «Любимая ученица Вивальди» — вдохновляющая историческая драма о силе искусства.

Девушка по имени Чечилия играет в оркестре христианского приюта и музыкальной школы Оспедале-делла-Пьета. Она обожает музыку и виртуозно владеет скрипкой, но будущее для нее уже определено: обеспеченный солдат по имени Санфермо обещает заведению щедрое вознаграждение за то, что Чечилия станет его невестой. А замужние женщины, как известно, не играют музыку на публике. Тем временем приют приглашает нового учителя — Антонио Вивальди, который переживает не лучшие времена. Композитор сразу замечает в Чечилии незаурядный талант и делает ее центральной частью оркестра.

Смогут ли они вместе противостоять несправедливости общества, расскажет «Любимая ученица Вивальди» (2025). Историческую драму вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любимая ученица Вивальди»