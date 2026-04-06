Любимая ученица Вивальди (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Великий композитор, который еще не обрел известность, обнаруживает скрипачку выдающегося таланта среди воспитанниц венецианского приюта. Фильм «Любимая ученица Вивальди» — вдохновляющая историческая драма о силе искусства.
Девушка по имени Чечилия играет в оркестре христианского приюта и музыкальной школы Оспедале-делла-Пьета. Она обожает музыку и виртуозно владеет скрипкой, но будущее для нее уже определено: обеспеченный солдат по имени Санфермо обещает заведению щедрое вознаграждение за то, что Чечилия станет его невестой. А замужние женщины, как известно, не играют музыку на публике. Тем временем приют приглашает нового учителя — Антонио Вивальди, который переживает не лучшие времена. Композитор сразу замечает в Чечилии незаурядный талант и делает ее центральной частью оркестра.
Смогут ли они вместе противостоять несправедливости общества, расскажет «Любимая ученица Вивальди» (2025). Историческую драму вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дамиано
Микелетто
- МРАктёр
Микеле
Риондино
- ФСАктриса
Фабриция
Сакки
- АПАктёр
Андреа
Пеннакки
- ВБАктриса
Валентина
Белле
- СААктёр
Стефано
Аккорси
- МДАктёр
Мико
Джерри
- ФЖАктриса
Федерика
Жирарделло
- РААктёр
Ребекка
Антоначи
- АБАктёр
Алессандро
Брессанелло
- РПАктриса
Роберта
Потрич
- ЛРСценарист
Людовика
Рампольди
- ДМСценарист
Дамиано
Микелетто
- ТССценарист
Тициано
Скарпа
- ККПродюсер
Карлотта
Калори
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ВФМонтажёр
Вальтер
Фазано
- ДДОператор
Дарья
Д’Антонио