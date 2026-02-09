Фильм Секретный агент

О фильме
1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
СтранаБразилия, Франция, Германия, Нидерланды
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КМРежиссёр
Клебер
Мендонса Фильо
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- КФАктёр
Карлос
Франциско
- МФАктриса
Мария
Фернанда Кандиду
- ГЛАктёр
Габриел
Леони
- РВАктёр
Рони
Вийела
- УКАктёр
Удо
Кир
- ЛКАктёр
Люсиано
Киролли
- БКАктёр
Бету
Кирино
- ЭГАктриса
Эрмила
Гуэдес
- ТААктёр
Томас
Аквино
- ГГАктёр
Грегорио
Грациози
- ДВАктёр
Джоао
Витор Силва
- ФПАктриса
Фабиана
Пирро
- УРАктёр
Уилсон
Рабело
- РСАктёр
Рубенс
Сантос
- МВАктёр
Марсело
Валле
- БЛАктёр
Буда
Лира
- СЛАктриса
Сьюзи
Лопес
- КМСценарист
Клебер
Мендонса Фильо
- КМПродюсер
Клебер
Мендонса Фильо
- МАКомпозитор
Матеус
Алвес