Фильм Секретный агент

2025, O Agente Secreto
Драма18+
О фильме

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.

Страна
Бразилия, Франция, Германия, Нидерланды
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секретный агент»