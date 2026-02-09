Фильм Секретный агент

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.

