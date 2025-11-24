Унция жизни (фильм, 2024) смотреть онлайн

Талантливая художница разрывается между семейной жизнью в золотой клетке и любимым делом. Тонкая драма «Унция жизни» — фильм о стремлении к неподдельной свободе.



Раньше Алена была художницей, но с тех пор с головой погрузилась в семейные заботы. Кажется, что у нее все прекрасно — успешный и красивый муж, любимый сын, большая квартира. Но ничего из этого не приносит счастья, а от ощущения безысходности спасает только творчество. Однажды Алена решает вырваться из душной рутины и откликается на вакансию художника. Это помогает ей вновь обрести уверенность, но такое занятие категорически не нравится мужу.



Сможет ли Алена справиться с давлением, вы узнаете из фильма «Унция жизни»


