Фильм Последняя неделя лета

Последняя неделя лета
2024, L'ultima settimana di settembre
Драма18+
О фильме

Пожилой писатель Пьетро Ринальди давно овдовел и уже устал от своего бессмысленного существования. Он решает уйти из жизни в день своего рождения в конце лета, но роковой звонок рушит все его планы.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.1 IMDb