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Советское кино для вас

Советское кино для вас

Советские фильмы оставили глубокий отпечаток в истории кинематографа. Созданные в период с 1920 по 1991 годы, эти фильмы представляли собой искусство, способное трансформировать сознание и вдохновлять миллионы людей. Вместо коммерческой прибыли и простого развлечения советские режиссеры стремились к идеологической и культурной пропаганде, пытаясь подтолкнуть зрителей стремиться к лучшему, а актеры советского кино остаются в сердцах и по сей день. Советское кино также было известно способностью отразить повседневную жизнь и проблемы простых людей. Лучшие советские фильмы Леонида Гайдая, такие как «Кавказская пленница» (1967) или «Джентльмены удачи» (1971) — неповторимые комедии, вдохновляющие зрителей. Также вспомните не менее прекрасные фильмы, таких как «Гиперболоид инженера Гарина» (1965), «Солдаты» (1956), «Республика ШКИД» (1966) — советский фильм про школьников и др. Советский кинематограф продолжает быть источником вдохновения и восторга по всему миру. Смотреть советские фильмы рекомендуем на видеосервисе Wink!

Фильмы
Постер к фильму Мальчишки 1969
8.7

Мальчишки

1969, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мы смерти смотрели в лицо 1980
9.3

Мы смерти смотрели в лицо

1980, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой папа — идеалист 1980
8.5

Мой папа — идеалист

1980, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мишель и Мишутка 1961
9.0

Мишель и Мишутка

1961, 32 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мисс миллионерша 1988
7.2

Мисс миллионерша

1988, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Меченый атом 1972
9.0

Меченый атом

1972, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Месяц август 1971
9.0

Месяц август

1971, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Меня это не касается 1976
7.7

Меня это не касается

1976, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Магистраль 1983
9.2

Магистраль

1983, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Личной безопасности не гарантирую 1981
8.7

Личной безопасности не гарантирую

1981, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как веревочка ни вьется 1961
8.6

Как веревочка ни вьется

1961, 6 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женитьба 1977
9.1

Женитьба

1977, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Достигаев и другие 1959

Достигаев и другие

1959, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорога на Рюбецаль 1971
8.9

Дорога на Рюбецаль

1971, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дневник директора школы 1975
9.1

Дневник директора школы

1975, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушка и Гранд 1981
9.4

Девушка и Гранд

1981, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Два воскресенья 1963
8.5

Два воскресенья

1963, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гроссмейстер 1972
8.2

Гроссмейстер

1972, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Государственный преступник 1964
9.5

Государственный преступник

1964, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гонщики 1972
9.2

Гонщики

1972, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Враги 1953

Враги

1953, 148 мин
Бесплатно
Постер к фильму Садовник 1987
9.0

Садовник

1987, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму В старых ритмах 1981
8.8

В старых ритмах

1981, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лес 1980
8.3

Лес

1980, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму В день свадьбы 1968
8.7

В день свадьбы

1968, 68 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бродячий автобус 1989

Бродячий автобус

1989, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Собачий пир 1990
8.9

Собачий пир

1990, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сентиментальное путешествие на картошку 1986
8.1

Сентиментальное путешествие на картошку

1986, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Первый рейс 1976
9.2

Первый рейс

1976, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Панцирь 1990

Панцирь

1990, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Иду на грозу 1965
9.1

Иду на грозу

1965, 139 мин
Бесплатно
Постер к фильму Личное дело Анны Ахматовой 1989

Личное дело Анны Ахматовой

1989, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красная стрела 1986
8.4

Красная стрела

1986, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кома 1989
7.3

Кома

1989, 62 мин
Бесплатно
Постер к фильму День ангела 1988

День ангела

1988, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Виктория 1987

Виктория

1987, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как стать звездой 1986
8.1

Как стать звездой

1986, 133 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шофер поневоле 1958
9.3

Шофер поневоле

1958, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шопениана 1958

Шопениана

1958, 28 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фро 1964
8.4

Фро

1964, 45 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сломанная подкова 1973
8.0

Сломанная подкова

1973, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму На диком бреге 1966
8.9

На диком бреге

1966, 144 мин
Бесплатно
Постер к фильму Одиножды один 1974
8.6

Одиножды один

1974, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сирано де Бержерак 1989
8.4

Сирано де Бержерак

1989, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Подсолнухи 1970
9.1

Подсолнухи

1970, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Юрка — сын командира 1984
9.3

Юрка — сын командира

1984, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чужое имя 1966
9.2

Чужое имя

1966, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черное солнце 1970
7.6

Черное солнце

1970, 98 мин
Бесплатно