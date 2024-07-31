Кома (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Марию арестовали после студенческой вечеринки, где она с упоением прочитала цветаевскую «Повесть о Сонечке». Драматичность событий достигает накала, когда ради того, чтобы спасти ребенка, родившегося в лагере, она вынуждена подписать донос на его отца...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НАРежиссёр
Нийоле
Адоменайте
- БГРежиссёр
Борис
Горлов
- ННАктриса
Наталья
Никуленко
- АБАктёр
Александр
Башуров
- ОКАктёр
Олег
Крутиков
- ЕБАктёр
Е.
Богачев
- ОТАктриса
Ольга
Торбан
- НАСценарист
Нийоле
Адоменайте
- БГСценарист
Борис
Горлов
- МКСценарист
Михаил
Коновальчук
- ЮМСценарист
Юрий
Макусинский
- МГХудожник
Михаил
Гаврилов
- АПКомпозитор
Альгирдас
Паулавичюс