Кома (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Марию арестовали после студенческой вечеринки, где она с упоением прочитала цветаевскую «Повесть о Сонечке». Драматичность событий достигает накала, когда ради того, чтобы спасти ребенка, родившегося в лагере, она вынуждена подписать донос на его отца...

