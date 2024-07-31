Одиннадцать надежд (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Одиннадцать надежд
Комедия94 мин6+

В основе этого фильма рассказ о том, как непросто создать настоящую футбольную команду, подготовить игроков для участия в отборочном турнире и, в дальнейшем, к успешному выступлению на чемпионате мира.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb