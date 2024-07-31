Гроссмейстер (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Гроссмейстер
Гроссмейстер
8.31972, Гроссмейстер
Драма87 мин18+

О фильме

Шахматист Сергей Хлебников никогда не ставил выигрыш целью игры. Эмоциональный, чуждый практицизму, он редко выигрывал турниры. Но в конце концов пришло и его время — он стал победителем международного матча претендентов...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb