Часы остановились в полночь
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Часы остановились в полночь

Часы остановились в полночь (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

8.81958, Часы остановились в полночь
Приключения, Военный97 мин12+

О фильме

Отряду партизан под руководством Ганны Чёрной и при участии неопытной разведчицы Марины Казанич предстоит уничтожить минского гауляйтера Вильгельма фон Кауница.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Приключения
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb