Часы остановились в полночь (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
8.81958, Часы остановились в полночь
Приключения, Военный97 мин12+
О фильме
Отряду партизан под руководством Ганны Чёрной и при участии неопытной разведчицы Марины Казанич предстоит уничтожить минского гауляйтера Вильгельма фон Кауница.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Приключения
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НФРежиссёр
Николай
Фигуровский
- РГАктриса
Рита
Гладунко
- ЕКАктриса
Евгения
Козырева
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- ЮБАктёр
Юрий
Боголюбов
- ЗСАктёр
Здислав
Стомма
- ТТАктриса
Тамара
Трушина
- ЛРАктёр
Леонид
Рахленко
- ППАктёр
Павел
Пекур
- ЕКАктриса
Евгения
Ковалева
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- АКСценарист
Алесь
Кучар
- СТПродюсер
Симион
Тульман
- ЕГХудожник
Евгений
Ганкин
- ИЛКомпозитор
Исаак
Любан