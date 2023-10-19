О фильме
Летом 1953 года в белорусское село Криницы приезжает новый директор школы Лямешевич - и с этого момента председателю колхоза Бородке становится непросто командовать односельчаными, выполнять сомнительные обязательства и перевыполнять грандиозные планы. Лямешевич принимается активно налаживать учебный процесс, одновременно пытаясь улучшить бытовые условия учителей. Лемешевич, человек вольных взглядов и убеждений, постепенно становится «неудобным», и у руководства колхоза уже есть план, как решить возникшую проблему…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ИШРежиссёр
Иосиф
Шульман
- ЭПАктёр
Эдуард
Павулс
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- ИПАктёр
Игорь
Пушкарев
- ПМАктёр
Павел
Молчанов
- ИВАктриса
Инна
Выходцева
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- ЛЛАктриса
Людмила
Люлько
- Актриса
Валентина
Владимирова
- АСПродюсер
Андрей
Слюнков
- ЕГХудожник
Евгений
Ганкин
- ОАОператор
Олег
Авдеев
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай