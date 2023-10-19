Летом 1953 года в белорусское село Криницы приезжает новый директор школы Лямешевич - и с этого момента председателю колхоза Бородке становится непросто командовать односельчаными, выполнять сомнительные обязательства и перевыполнять грандиозные планы. Лямешевич принимается активно налаживать учебный процесс, одновременно пытаясь улучшить бытовые условия учителей. Лемешевич, человек вольных взглядов и убеждений, постепенно становится «неудобным», и у руководства колхоза уже есть план, как решить возникшую проблему…

