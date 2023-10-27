Колхозник Лявон Чмых личное хозяйство предпочитает общественному. Для любимой коровы Красули он пытается украсть сено из колхозного стога, отказывается дать согласие на свадьбу своей дочери Сони с зоотехником Мишей, потому что молодые собираются жить в новом благоустроенном доме без приусадебного участка. Ведь он надеялся, что в лице зятя приобретет нового работника в свое обширное хозяйство. Обеспокоенный слухами о том, что приусадебные участки будут обрезать, он жалуется в обком...

