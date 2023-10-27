Рогатый бастион (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
8.61964, Рогатый бастион
Комедия77 мин18+
О фильме
Колхозник Лявон Чмых личное хозяйство предпочитает общественному. Для любимой коровы Красули он пытается украсть сено из колхозного стога, отказывается дать согласие на свадьбу своей дочери Сони с зоотехником Мишей, потому что молодые собираются жить в новом благоустроенном доме без приусадебного участка. Ведь он надеялся, что в лице зятя приобретет нового работника в свое обширное хозяйство. Обеспокоенный слухами о том, что приусадебные участки будут обрезать, он жалуется в обком...
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ПВРежиссёр
Петр
Василевский
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- ОХАктриса
Ольга
Хорькова
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- ВРАктёр
Владимир
Ратомский
- ПКАктёр
Петр
Константинов
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- МКАктриса
Маргарита
Криницына
- ВШАктёр
Виктор
Шрамченко
- АМСценарист
Андрей
Макаёнок
- ГВПродюсер
Г.
Вольский
- СРПродюсер
С.
Рабинов
- ЛЧПродюсер
Л.
Чавкина
- АКХудожница
А.
Кавецкая
- ЕАМонтажёр
Е.
Аксененко
- МСМонтажёр
М.
Стальмакова