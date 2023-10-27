Рогатый бастион
Wink
Фильмы
Рогатый бастион

Рогатый бастион (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

8.61964, Рогатый бастион
Комедия77 мин18+

О фильме

Колхозник Лявон Чмых личное хозяйство предпочитает общественному. Для любимой коровы Красули он пытается украсть сено из колхозного стога, отказывается дать согласие на свадьбу своей дочери Сони с зоотехником Мишей, потому что молодые собираются жить в новом благоустроенном доме без приусадебного участка. Ведь он надеялся, что в лице зятя приобретет нового работника в свое обширное хозяйство. Обеспокоенный слухами о том, что приусадебные участки будут обрезать, он жалуется в обком...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рогатый бастион»