Государственный преступник (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.41964, Государственный преступник
Драма, Детектив90 мин0+

О фильме

После упорных поисков работникам органов безопасности удается обезвредить опасного государственного преступника, повинного в гибели сотен людей в годы Великой Отечественной войны.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb