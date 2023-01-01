Путь корабля
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Путь корабля

Путь корабля (фильм, 1935) смотреть онлайн бесплатно

8.41935, Путь корабля
Драмы, Приключения83 мин18+

Сюжет

Советский теплоход «Албанов», столкнувшись с подводной скалой, терпит аварию в Северном море. Пассажиры и команда на шлюпках направляются к прибрежным скалам и находят временный приют. Получив сигнал о бедствии теплохода, отряд водолазов-спасателей во главе с начальником партии — комиссаром Петровым — начинают работы по подъему «Албанова»...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

5.2 IMDb