Путь корабля (фильм, 1935) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советский теплоход «Албанов», столкнувшись с подводной скалой, терпит аварию в Северном море. Пассажиры и команда на шлюпках направляются к прибрежным скалам и находят временный приют. Получив сигнал о бедствии теплохода, отряд водолазов-спасателей во главе с начальником партии — комиссаром Петровым — начинают работы по подъему «Албанова»...



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