Соседи (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Телефильм состоит из трех новелл, повествующих о забавных случаях из жизни соседей одной белорусской деревушки. В новелле «Попугай, яблоко и…» деревенского мальчишку Сашку несправедливо обвиняют в краже попугая и велосипедного колеса.
«Лесник и…» рассказывает о невезуч�ем леснике Никите Тыркиче. Убегая от кабана, Никита находит спасение на старом вязе, но случайно проваливается в его глубокое дупло...
Герой новеллы «Карпы и…» дед Голдебик решает помочь председателю вывести родной колхоз в миллионеры. Его план прост: купить в городе рыбок и заселить ими деревенский пруд…
Соседи смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВПРежиссёр
Валерий
Пономарев
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ЛКАктёр
Леонид
Крюк
- ИМАктёр
Иван
Матвеев
- АХАктёр
Александр
Хмелевский
- Актёр
Владимир
Носик
- ВКАктёр
Владимир
Кулешов
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- НРАктриса
Нина
Розанцева
- ЕБАктёр
Евгений
Богданович
- ЯБАктёр
Я.
Болвако
- АДСценарист
Алексей
Дударев
- ЛОПродюсер
Л.
Осененко
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко