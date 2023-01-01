Соседи (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Телефильм состоит из трех новелл, повествующих о забавных случаях из жизни соседей одной белорусской деревушки. В новелле «Попугай, яблоко и…» деревенского мальчишку Сашку несправедливо обвиняют в краже попугая и велосипедного колеса.



«Лесник и…» рассказывает о невезуч�ем леснике Никите Тыркиче. Убегая от кабана, Никита находит спасение на старом вязе, но случайно проваливается в его глубокое дупло...



Герой новеллы «Карпы и…» дед Голдебик решает помочь председателю вывести родной колхоз в миллионеры. Его план прост: купить в городе рыбок и заселить ими деревенский пруд…



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