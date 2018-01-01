Враги (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Враги
Враги
8.11953, Враги
Драма148 мин12+

О фильме

Действие происходит накануне революции 1905 года. На фабрике Бардина стало особенно неспокойно. Директор фабрики, компаньон хозяина Скроботов, отвергает справедливые требования рабочих уволить жестокого мастера. В ответ на возмущение рабочих хозяева закрывают фабрику и вызывают солдат. Скроботов угрожает рабочим револьвером, и его убивают...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb