Враги (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Действие происходит накануне революции 1905 года. На фабрике Бардина стало особенно неспокойно. Директор фабрики, компаньон хозяина Скроботов, отвергает справедливые требования рабочих уволить жестокого мастера. В ответ на возмущение рабочих хозяева закрывают фабрику и вызывают солдат. Скроботов угрожает рабочим револьвером, и его убивают...



