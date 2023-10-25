Нестерка (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским...

