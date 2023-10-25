Нестерка
Wink
Фильмы
Нестерка

Нестерка (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

8.71955, Нестерка
Комедия, Приключения88 мин18+

О фильме

Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb