Нестерка (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским...
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb