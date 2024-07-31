Дневник директора школы (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
9.11975, Дневник директора школы
Драма, Семейный73 мин0+
О фильме
Лирическая исповедь директора школы, опытного педагога, который, наблюдая за повседневной жизнью школы, пытается разобраться в современных сложных проблемах воспитания. Терпимый, уважающий талант ученика, он вступает в конфликт с завучем школы, которая упрекает его в либерализме и попустительстве. Их спор осложняется тем, что оба они преданы своему делу.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb