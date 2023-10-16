Весенние грозы (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Летом 1945 года после фашистского плена Ольга вернулась в родной город и стала разыскивать мужа, с которым рассталась в начале войны. Она поступила работать администратором в плавучий эстрадный театр и вскоре стала певицей. Считая Ольгу давно погибшей, молодой ученый Виктор Бородин женился вторично. Совместно работая над научным проектом, молодая пара считала себя счастливой до тех пор, пока Виктор вновь ни встретил Ольгу...

