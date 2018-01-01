Wink
Фильмы
Весенние грозы
Актёры и съёмочная группа фильма «Весенние грозы »

Актёры и съёмочная группа фильма «Весенние грозы »

Режиссёры

Николай Фигуровский

Николай Фигуровский

Режиссёр

Актёры

Рита Гладунко

Рита Гладунко

Актриса
Евгения Козырева

Евгения Козырева

Актриса
Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

АктёрВладимир Ковалев
Надир Малишевский

Надир Малишевский

Актёр
Анатолий Адоскин

Анатолий Адоскин

АктёрЗайчук
Юрий Сидоров

Юрий Сидоров

Актёр
Евгений Карнаухов

Евгений Карнаухов

Актёр
Сергей Цейц

Сергей Цейц

Актёр
Николай Парфёнов

Николай Парфёнов

Актёрмастер Иван Николаевич
Мария Зинкевич

Мария Зинкевич

Актриса

Сценаристы

Николай Фигуровский

Николай Фигуровский

Сценарист

Монтажёры

Е. Аксененко

Е. Аксененко

Монтажёр