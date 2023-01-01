Панцирь
Wink
Фильмы
Панцирь

Панцирь (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

1990, Панцирь
Драмы85 мин12+

Сюжет

Ангелы наблюдают за тысячами людей и способны не только видеть, но воспринимать потаенные мысли и чувства. Сон и явь под их взором неразличимы. Сон влечет тем, что в нем можно летать; это, впрочем, обман: сон сковывает тело, берет в плен неподвижности. Наяву же можно только имитировать полет, можно танцевать, можно танцевать без одежд, можно даже танцевать на крыше, но все равно никуда не деться от ощущения тяжести в ногах. Пожалуй, легче всего летать в наркотической отключке, но потом это перестает помогать, даже если открыть газ.

Панцирь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb