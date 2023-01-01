Панцирь (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ангелы наблюдают за тысячами людей и способны не только видеть, но воспринимать потаенные мысли и чувства. Сон и явь под их взором неразличимы. Сон влечет тем, что в нем можно летать; это, впрочем, обман: сон сковывает тело, берет в плен неподвижности. Наяву же можно только имитировать полет, мож�но танцевать, можно танцевать без одежд, можно даже танцевать на крыше, но все равно никуда не деться от ощущения тяжести в ногах. Пожалуй, легче всего летать в наркотической отключке, но потом это перестает помогать, даже если открыть газ.



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