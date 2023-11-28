Третья ракета
Wink
Фильмы
Третья ракета

Третья ракета (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

8.91963, Третья ракета
Драма, Военный75 мин18+

О фильме

Судьба свела на передовой, в одном окопе, очень разных людей, которым вместе предстояло выдержать первую танковую атаку немцев...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb