Витебское дело. Наказание
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Витебское дело. Наказание

Витебское дело. Наказание (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

8.71990, Витебское дело. Наказание
Документальный97 мин18+

О фильме

Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.


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Страна
СССР
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.8 КиноПоиск