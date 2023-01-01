Витебское дело. Наказание (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
8.71990, Витебское дело. Наказание
Документальный97 мин18+
О фильме
Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.
Витебское дело смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.8 КиноПоиск