Концерт Бетховена
Wink
Фильмы
Концерт Бетховена

Концерт Бетховена (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

8.61936, Концерт Бетховена
Кино для детей, Для самых маленьких63 мин12+

О фильме

У профессора Малевича игре на скрипке обучаются два талантливых мальчика: его 11-летний сын Янка и 12-летний сын машиниста Корсака Владик. Профессор готовит своих учеников к Всесоюзному конкурсу юных дарований. Ребята все время отвлекаются от занятий то игрой в футбол, то забавами с собакой Фредди, то фехтованием на смычках. Однажды во время игры «в Чапаева», Янка повреждает руку. Разгневанный Малевич отказывается заниматься с Владиком. Мальчики - тайком от отца - много музицируют вдвоем. Юные музыканты прибывают в Москву, однако конкурсная комиссия не допускает Владика к участию в конкурсе, мотивируя отказ слабой технической подготовкой. На конкурсе Янка исполняет каденцию, написанную Владиком. Друзья - исполнитель и композитор - становятся лауреатами конкурса...

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb