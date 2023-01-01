Мама, я жив! (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.31985, Мама, я жив!
Драмы, Кино для детей70 мин12+
Сюжет
1943 год. Двенадцатилетний сирота Петька Дым попадает в партизанский отряд. Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир отряда Иван Драгун отправляет его в лесную школу.
Мама, я жив! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русс�кой озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Кино для детей, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИДРежиссёр
Игорь
Добролюбов
- ГДАктёр
Геннадий
Давыдько
- АТАктёр
Анатолий
Терпицкий
- ЖКАктёр
Женя
Кунский
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- ВФАктёр
Валерий
Филатов
- ЮКАктёр
Юрий
Кухаренок
- ЮВАктёр
Юра
Воробей
- СМАктёр
Саша
Моисеев
- МЯАктриса
Маргарита
Ярошевич
- ИСАктёр
Игорь
Сусенкевич
- ВХСценарист
Владимир
Халип
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Беликов
- ЕГХудожник
Евгений
Ганкин
- ГМОператор
Григорий
Масальский
- ВЗКомпозитор
Валерий
Зубков