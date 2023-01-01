Мама, я жив! (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1943 год. Двенадцатилетний сирота Петька Дым попадает в партизанский отряд. Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир отряда Иван Драгун отправляет его в лесную школу.



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