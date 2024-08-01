Мальчишки (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

«Новенький». После войны Борис с матерью возвращается в родной Ленинград. Мальчишки этого двора не сразу принимают эвакуированного в свою компанию, верховодит которой любитель всевозможных приключений Толя Волков.



«Это именно я». В класс приходит новый учитель физкультуры и, обнаружив у Саши выдающиеся физические способности, мечтает сделать из парня чемпиона по боксу. Однако у мальчика свои интересы и привязанности, и слава боксера его нисколько не прельщает...

