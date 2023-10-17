День, когда исполняется 30 лет
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День, когда исполняется 30 лет

День, когда исполняется 30 лет (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

8.51962, День, когда исполняется 30 лет
Мелодрама83 мин18+

О фильме

В этот день Светлане, художнице по росписи тканей, исполнилось тридцать лет. Она ждёт прихода друзей и близких. Но вот приходит человек, которого она не ждала. Это случилось несколько лет назад. Светлана была студенткой, Владимир — аспирантом. Они поженились, у них родился сын. Но вскоре Светлана поняла, что это замужество — ошибка молодости.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb