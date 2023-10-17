День, когда исполняется 30 лет (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
8.51962, День, когда исполняется 30 лет
Мелодрама83 мин18+
О фильме
В этот день Светлане, художнице по росписи тканей, исполнилось тридцать лет. Она ждёт прихода друзей и близких. Но вот приходит человек, которого она не ждала. Это случилось несколько лет назад. Светлана была студенткой, Владимир — аспирантом. Они поженились, у них родился сын. Но вскоре Светлана поняла, что это замужество — ошибка молодости.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВВРежиссёр
Валентин
Виноградов
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- НЛАктёр
Николай
Лебедев
- КСАктёр
Константин
Семижен
- ЕСАктриса
Елена
Строева
- ЛКАктриса
Людмила
Карауш
- ИСАктёр
Игорь
Сретенский
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- ОЗАктриса
О.
Захарова
- ВДАктёр
Владимир
Дедюшко
- ЕКСценарист
Елена
Каплинская
- ОАОператор
Олег
Авдеев
- ДККомпозитор
Дмитрий
Каминский