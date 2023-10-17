В этот день Светлане, художнице по росписи тканей, исполнилось тридцать лет. Она ждёт прихода друзей и близких. Но вот приходит человек, которого она не ждала. Это случилось несколько лет назад. Светлана была студенткой, Владимир — аспирантом. Они поженились, у них родился сын. Но вскоре Светлана поняла, что это замужество — ошибка молодости.

