До завтра (фильм, 1929) смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма происходит в Западной Беларуси, входившей в 20-е годы в состав Польши. Дети белорусов учатся в специальной гимназии. Дети-сироты живут в гимназическом приюте в нищенских условиях: начальница приюта Боверда присваивает вещи и продукты, присылаемые им в благотворительных посылках. Гимназисты проявляют интерес к жизни в Советской Беларуси, читают советские газеты. По доносу сына начальницы приюта Бориса, который также учится в этой гимназии, за распространение нелегальной литературы арестовывают ученика старших классов Язэпа Шумейко.

