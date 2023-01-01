Магистраль (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
9.21983, Магистраль
Драма87 мин18+
О фильме
Действие фильма происходит в течение одних суток работы железнодорожной магистрали, пропускная способность которой оказывается ниже необходимой. Происходит катастрофа: пассажирский поезд врезается в состав с цистернами, гибнет помощник машиниста, задерживается движение на участке. Фильм исследует закономерности, приведшие к аварии.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb