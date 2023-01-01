Магистраль
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Магистраль

Магистраль (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

9.21983, Магистраль
Драма87 мин18+

О фильме

Действие фильма происходит в течение одних суток работы железнодорожной магистрали, пропускная способность которой оказывается ниже необходимой. Происходит катастрофа: пассажирский поезд врезается в состав с цистернами, гибнет помощник машиниста, задерживается движение на участке. Фильм исследует закономерности, приведшие к аварии.

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb