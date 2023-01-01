Достигаев и другие (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Июль-декабрь 1917 года, в стране происходит революция. «Столпы общества» встревожены надвигающимися на них грозными событиями. Одни из них готовятся к борьбе с революцией, другие – и среди них фабрикант Василий Достигаев – стараются к ней «приспособиться».



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