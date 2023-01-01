Достигаев и другие
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Достигаев и другие

Достигаев и другие (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

8.61959, Достигаев и другие
Драма95 мин0+

О фильме

Июль-декабрь 1917 года, в стране происходит революция. «Столпы общества» встревожены надвигающимися на них грозными событиями. Одни из них готовятся к борьбе с революцией, другие – и среди них фабрикант Василий Достигаев – стараются к ней «приспособиться».

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb