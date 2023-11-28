Спеши строить дом (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Спеши строить дом
О фильме

Молоденькая девушка Маша и учитель Николай Егорович из деревни Новоселки любят друг друга. У Маши хороший голос, и она едет в город поступать в институт. На экзамене она производит прекрасное впечатление на комиссию.

На следующий день ее фотографию помещает один из популярных журналов, и на домашний адрес девушки начинают приходить письма со всех концов страны. На два письма в отсутствие Маши отвечает ее младший брат Михась.

Вскоре в деревню приезжают их авторы - демобилизованные солдаты: артиллерист Юрий и десантник Алексей. Оба хотят просить Машиной руки и остаться в колхозе...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

5.8 КиноПоиск