Спеши строить дом (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Молоденькая девушка Маша и учитель Николай Егорович из деревни Новоселки любят друг друга. У Маши хороший голос, и она едет в город поступать в институт. На экзамене она производит прекрасное впечатление на комиссию.



На следующий день ее фотографию помещает один из популярных журналов, и на домашний адрес девушки начинают приходить письма со всех концов страны. На два письма в отсутствие Маши отвечает ее младший брат Михась.



Вскоре в деревню приезжают их авторы - демобилизованные солдаты: артиллерист Юрий и десантник Алексей. Оба хотят просить Машиной руки и остаться в колхозе...

