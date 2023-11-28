Спеши строить дом (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
Молоденькая девушка Маша и учитель Николай Егорович из деревни Новоселки любят друг друга. У Маши хороший голос, и она едет в город поступать в институт. На экзамене она производит прекрасное впечатление на комиссию.
На следующий день ее фотографию помещает один из популярных журналов, и на домашний адрес девушки начинают приходить письма со всех концов страны. На два письма в отсутствие Маши отвечает ее младший брат Михась.
Вскоре в деревню приезжают их авторы - демобилизованные солдаты: артиллерист Юрий и десантник Алексей. Оба хотят просить Машиной руки и остаться в колхозе...
Режиссёр
Юрий
Цветков
Актриса
Мария
Стерникова
Актёр
Александр
Январев
Актёр
Валерий
Носик
Актёр
Геннадий
Крашенинников
Актёр
Павел
Кормунин
Актёр
Ростислав
Шмырев
Актёр
Виктор
Чистяков
Актёр
Виктор
Вуячич
Актёр
Валерий
Сазонов
Актёр
Геннадий
Сазонов
Сценарист
Виктор
Потейкин
Сценарист
Василий
Решетников
Оператор
Михаил
Демуров
Композитор
Евгений
Гришман