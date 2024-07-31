Фильм-воспоминание о событиях второй мировой войны. История немецкого антифашиста Макса, эмигрировавшего в 1939 году в СССР и сражавшегося в годы второй мировой войны в партизанском отряде. Выполняя ответственное задание по проникновению в тыл врага, он погиб. Людмила, его соратница по партизанской борьбе, много лет спустя после войны, смогла осуществить их давнишнюю мечту — подняться на вершину Рюбецаль.

