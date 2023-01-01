Девушка и Гранд (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Героиня фильма работает конюхом, но мечтает стать наездницей. А пока она с удовольствием ухаживает за своим воспитанником - красавцем-скакуном. Когда-то девушка спасла его от смерти, выходила, назвала Грандом. Много приключений предстоит пережить Марине, прежде чем она и Гранд получат свой перв�ый приз на международных соревнованиях..



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