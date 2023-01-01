Девушка и Гранд
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Девушка и Гранд

Девушка и Гранд (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.31981, Девушка и Гранд
Драма88 мин0+

О фильме

Героиня фильма работает конюхом, но мечтает стать наездницей. А пока она с удовольствием ухаживает за своим воспитанником - красавцем-скакуном. Когда-то девушка спасла его от смерти, выходила, назвала Грандом. Много приключений предстоит пережить Марине, прежде чем она и Гранд получат свой первый приз на международных соревнованиях..

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.8 IMDb