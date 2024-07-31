Шопениана (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Шопениана
Шопениана

7.71958, Шопениана
Спектакли28 мин12+

О фильме

Экранизация балета на музыку Фридерика Шопена Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова.

Страна
СССР
Жанр
Спектакли
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

