Тысяча окон
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Тысяча окон

Тысяча окон (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

7.31968, Тысяча окон
Драмы68 мин18+

Сюжет

О студентах Московского университета. Андрей, Сергей, африканец Жюль и бельгиец Альберт проживают в одной комнате общежития на Ленинских горах. Андрей ухаживает за Мариной, но она отдает предпочтение более серьезному и сильному Сергею. Позже девушка осознает свою ошибку...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb