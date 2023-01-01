Тысяча окон (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
7.31968, Тысяча окон
Драмы68 мин18+
Сюжет
О студентах Московского университета. Андрей, Сергей, африканец Жюль и бельгиец Альберт проживают в одной комнате общежития на Ленинских горах. Андрей ухаживает за Мариной, но она отдает предпочтение более серьезному и сильному Сергею. Позже девушка осознает свою ошибку...
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Спешнев
- АЧАктриса
Алла
Чернова
- ПЁАктёр
П.
Ёро Диало
- АЭАктёр
Алексей
Эйбоженко
- ЭКАктёр
Эрвин
Кнаусмюллер
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- ВПАктёр
Валерий
Погорельцев
- БСАктёр
Бернхард
Стефан
- АВАктриса
Ана
Винья
- ГПАктёр
Глеб
Плаксин
- ВЧАктриса
Варвара
Черкесова
- АССценарист
Алексей
Спешнев
- ВППродюсер
Виктор
Поршнев
- АБОператор
Андрей
Булинский
- ЛСКомпозитор
Лев
Солин