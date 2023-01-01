Тысяча окон (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

О студентах Московского университета. Андрей, Сергей, африканец Жюль и бельгиец Альберт проживают в одной комнате общежития на Ленинских горах. Андрей ухаживает за Мариной, но она отдает предпочтение более серьезному и сильному Сергею. Позже девушка осознает свою ошибку...



Тысяча окон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.