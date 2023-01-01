Возвращение Нейтана Беккера (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каменщик Нейтан Беккер возвращается из Америки в СССР. Когда-то он эмигрировал из царской России, а теперь вместе с другими жителями местечка Нейтан герой поступает на работу на одно из строек первой пятилетки. Осмыслив соцсоревнование как конкуренцию, Беккер вызывает одного из каменщиков н�а состязание по кладке кирпича — и проигрывает его. Подавленный герой ожидает увольнения, но вместо этого его система кладки получает одобрение и в дальнейшем используется не только его бригадой, но и всей стройкой.



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