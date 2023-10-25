В освободившуюся комнату коммунальной квартиры вселяется общительный молодой слесарь и сразу же завоевывает симпатии жильцов. Но у мадам Шпаковской, матери единственной дочери, появляются свои виды на благополучного молодого человека, в котором она признает «знаменитость». Однако молодые люди без ее помощи влюбляются друг в друга, а Шпаковская, узнав, что жених - простой парень, безуспешно пытается помешать браку.

