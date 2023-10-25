Наши соседи (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
9.11957, Наши соседи
Комедия76 мин12+
О фильме
В освободившуюся комнату коммунальной квартиры вселяется общительный молодой слесарь и сразу же завоевывает симпатии жильцов. Но у мадам Шпаковской, матери единственной дочери, появляются свои виды на благополучного молодого человека, в котором она признает «знаменитость». Однако молодые люди без ее помощи влюбляются друг в друга, а Шпаковская, узнав, что жених - простой парень, безуспешно пытается помешать браку.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Сплошнов
- ЛФАктёр
Лев
Фричинский
- НКАктриса
Наталья
Корнеева
- ГГАктёр
Глеб
Глебов
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- Актёр
Константин
Сорокин
- ВКАктриса
Валентина
Кравченко
- АААктёр
Анатолий
Адоскин
- МПАктёр
Михаил
Петров
- РГАктриса
Рита
Гладунко
- ТТАктриса
Тамара
Трушина
- ЭССценарист
Эфраим
Севела
- МАСценарист
Михаил
Антоненков
- АБОператор
Андрей
Булинский
- БМКомпозитор
Борис
Мокроусов