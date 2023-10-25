Наши соседи
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Наши соседи

Наши соседи (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

9.11957, Наши соседи
Комедия76 мин12+

О фильме

В освободившуюся комнату коммунальной квартиры вселяется общительный молодой слесарь и сразу же завоевывает симпатии жильцов. Но у мадам Шпаковской, матери единственной дочери, появляются свои виды на благополучного молодого человека, в котором она признает «знаменитость». Однако молодые люди без ее помощи влюбляются друг в друга, а Шпаковская, узнав, что жених - простой парень, безуспешно пытается помешать браку.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb