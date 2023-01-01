WinkВсе подборкиФранцузские мелодрамы
Французские мелодрамы
8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025, 123 мин
7.5
Он и она
2024, 85 мин
7.9
Ворон
2024, 106 мин
7.1
Черный чай
2024, 105 мин
8.6
Рецепт любви
2023, 135 мин
7.4
Великая ирония
2023, 92 мин
8.5
Догмен
2023, 105 мин
6.3
Предчувствие
2023, 140 мин
8.8
Мистер Блейк к вашим услугам
2023, 105 мин
Бесплатно
7.4
Природа любви
2023, 110 мин
8.3
Обнаженная муза Пьера Боннара
2023, 116 мин
6.1
Все любят Жанну
2022, 92 мин
Бесплатно
7.1
С любовью и яростью
2022, 112 мин
Бесплатно
7.8
Грани любви
2022, 99 мин
Бесплатно
7.3
Путешественница во времени
2022, 115 мин
7.4
Свидание в Париже
2022, 87 мин
6.9
Любовное письмо
2021, 87 мин
7.1
Книжный в Париже
2021, 97 мин
7.9
История моей жены
2021, 162 мин
7.7
Любовь: Инструкция по расставанию
2021, 104 мин
8.6
Эйфель
2021, 103 мин
7.1
Худший человек на свете
2021, 117 мин
Бесплатно
8.3
Стейк от кутюр
2020, 87 мин
9.1
Голос любви
2020, 125 мин
7.9
Русалка в Париже
2020, 98 мин
7.8
Что мы говорим, что мы делаем
2020, 117 мин
Бесплатно
6.5
Поклонение
2019, 94 мин
Бесплатно
8.6
Поменяться местами
2019, 113 мин
8.7
Прекрасная эпоха
2019, 110 мин
8.4
Джуди
2019, 113 мин
Бесплатно
9.0
Так близко к горизонту
2019, 112 мин
8.1
Жизнь на перемотке
2019, 103 мин
7.1
Куриоса
2019, 100 мин
Бесплатно
8.5
Сердцеед
2018, 86 мин
9.1
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
2018, 118 мин
7.8
Погружение
2017, 106 мин
Бесплатно
8.4
Он и она
2017, 115 мин
6.6
Двойная жизнь
2017, 102 мин
Бесплатно
9.0
Обещание на рассвете
2017, 125 мин
Бесплатно
8.3
Праздничный переполох
2017, 110 мин
9.4
Бриджит Джонс 3
2016, 116 мин
7.1
Последние любовники
2016, 73 мин
Иллюзия любви
2016, 115 мин
Бесплатно
8.3
Мадам
2016, 87 мин
6.6
Пятый номер
2015, 96 мин
8.9
128 ударов сердца в минуту
2015, 92 мин
8.3
Этот неловкий момент
2015, 101 мин
Бесплатно
7.2
Путешествие к берегу
2015, 122 мин
Бесплатно