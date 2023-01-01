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Французские мелодрамы

Французские мелодрамы

ФильмыДля детей
Постер к фильму Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки 2025
8.5

Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки

2025, 123 мин
Постер к фильму Он и она 2024
7.5

Он и она

2024, 85 мин
Постер к фильму Ворон 2024
7.9

Ворон

2024, 106 мин
Постер к фильму Черный чай 2024
7.1

Черный чай

2024, 105 мин
Постер к фильму Рецепт любви 2023
8.6

Рецепт любви

2023, 135 мин
Постер к фильму Великая ирония 2023
7.4

Великая ирония

2023, 92 мин
Постер к фильму Догмен 2023
8.5

Догмен

2023, 105 мин
Постер к фильму Предчувствие 2023
6.3

Предчувствие

2023, 140 мин
Постер к фильму Мистер Блейк к вашим услугам 2023
8.8

Мистер Блейк к вашим услугам

2023, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Природа любви 2023
7.4

Природа любви

2023, 110 мин
Постер к фильму Обнаженная муза Пьера Боннара 2023
8.3

Обнаженная муза Пьера Боннара

2023, 116 мин
Постер к фильму Все любят Жанну 2022
6.1

Все любят Жанну

2022, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму С любовью и яростью 2022
7.1

С любовью и яростью

2022, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Грани любви 2022
7.8

Грани любви

2022, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешественница во времени 2022
7.3

Путешественница во времени

2022, 115 мин
Постер к фильму Свидание в Париже 2022
7.4

Свидание в Париже

2022, 87 мин
Постер к фильму Любовное письмо 2021
6.9

Любовное письмо

2021, 87 мин
Постер к фильму Книжный в Париже 2021
7.1

Книжный в Париже

2021, 97 мин
Постер к фильму История моей жены 2021
7.9

История моей жены

2021, 162 мин
Постер к фильму Любовь: Инструкция по расставанию 2021
7.7

Любовь: Инструкция по расставанию

2021, 104 мин
Постер к фильму Эйфель 2021
8.6

Эйфель

2021, 103 мин
Постер к фильму Худший человек на свете 2021
7.1

Худший человек на свете

2021, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Стейк от кутюр 2020
8.3

Стейк от кутюр

2020, 87 мин
Постер к фильму Голос любви 2020
9.1

Голос любви

2020, 125 мин
Постер к фильму Русалка в Париже 2020
7.9

Русалка в Париже

2020, 98 мин
Постер к фильму Что мы говорим, что мы делаем 2020
7.8

Что мы говорим, что мы делаем

2020, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Покл�онение 2019
6.5

Поклонение

2019, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поменяться местами 2019
8.6

Поменяться местами

2019, 113 мин
Постер к фильму Прекрасная эпоха 2019
8.7

Прекрасная эпоха

2019, 110 мин
Постер к фильму Джуди 2019
8.4

Джуди

2019, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Так близко к горизонту 2019
9.0

Так близко к горизонту

2019, 112 мин
Постер к фильму Жизнь на перемотке 2019
8.1

Жизнь на перемотке

2019, 103 мин
Постер к фильму Куриоса 2019
7.1

Куриоса

2019, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердцеед 2018
8.5

Сердцеед

2018, 86 мин
Постер к фильму Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков 2018
9.1

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

2018, 118 мин
Постер к фильму Погружение 2017
7.8

Погружение

2017, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Он и она 2017
8.4

Он и она

2017, 115 мин
Постер к фильму Двойная жизнь 2017
6.6

Двойная жизнь

2017, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обещание на рассвете 2017
9.0

Обещание на рассвете

2017, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Праздничный переполох 2017
8.3

Праздничный переполох

2017, 110 мин
Постер к фильму Бриджит Джонс 3 2016
9.4

Бриджит Джонс 3

2016, 116 мин
Постер к фильму Последние любовники 2016
7.1

Последние любовники

2016, 73 мин
Постер к фильму Иллюзия любви 2016

Иллюзия любви

2016, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мадам 2016
8.3

Мадам

2016, 87 мин
Постер к фильму Пятый номер 2015
6.6

Пятый номер

2015, 96 мин
Постер к фильму 128 ударов сердца в минуту 2015
8.9

128 ударов сердца в минуту

2015, 92 мин
Постер к фильму Этот неловкий момент 2015
8.3

Этот неловкий момент

2015, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешествие к берегу 2015
7.2

Путешествие к берегу

2015, 122 мин
Бесплатно